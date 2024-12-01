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Всё необходимое для развития автосервиса в одной программе
Планировщик, склад, зарплаты, CRM. От 1495 руб, без ограничений по числу пользователей и сотрудников
Учет заказов-нарядов, склада и зарплат
Splus поможет навести порядок в автосервисе: просматривать историю заказ–нарядов и оплат по клиентам, историю поступлений и списаний запчастей, начисления и выплаты зарплаты слесарям и мастерам–приемщикам
Интеграция каталогов и норм
времени
Экономьте время своих сотрудников на подбор запчастей и оценку стоимости ремонта используя интеграции норм времени и оригинальных каталогов
Сервисная книжка
клиента
Клиенты вашего автосервиса смогут записываться в сервис, отслеживать историю обслуживания и получать рекомендации по ремонту и обслуживанию
Более 100 интеграций
Поставщики запчастей
Телефония
WhatsApp

Онлайн кассы
SMS уведомления
Обучение руководителей автосервисов
Повышайте квалификацию руководителей своего автосервиса на бесплатных обучающих мероприятиях для клиентов Splus
Тарифы
* скидка 50% действует для всех новых клиентов при оплате на срок до 12 мес до 01.12.2024
Неограниченное количество
пользователей и сотрудников
Планировщик
Печать документов
Склад
Деньги
Зарплаты
Интеграция с поставщиками
База аналогов и кроссов
Адресное хранение
Standart
1495 руб/мес
2990 руб/мес
-50%
Неограниченное количество
пользователей и сотрудников
-50%
Планировщик
Печать документов
Склад
Деньги
Зарплаты
Интеграция с поставщиками
Аналоги и кроссы
Адресное хранение на складе
PRO
1745 руб/мес
3490 руб/мес
Гарантированное увеличение выручки в течение 3 месяцев или возврат средств
Возможности тарифа PRO
IP телефония
Брендированное IOS/Android приложение
WhatsApp
Единая лента обращений
Воронка продаж
Smart рекомендации
Digital
11 990 руб/мес
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